Φιλιππίνες: Νεκρό ένα παιδί από τον φονικό σεισμό, τραυματίες και ζημιές

Το επίκεντρο της μεγέθους 6,8 βαθμών δόνησης βρισκόταν σε απόσταση 61 χιλιομέτρων νοτιοδυτικά της Νταβάο στο νησί Μιντανάο και το εστιακό βάθος της ήταν 28,2 χιλιόμετρα, ανακοίνωσε το USGS, αναθεωρώντας προς τα κάτω το μέγεθος του σεισμού, για το οποίο είχε ανακοινώσει νωρίτερα πως ήταν 6,9 βαθμοί.

Το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό ανακοίνωσε πως δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι βάσει των διαθέσιμων στοιχείων.

Ο Άντονι Αγιάντα, αξιωματούχος αρμόδιος για την ενημέρωση στην πόλη Μαγκσαϊσάι της επαρχίας Νταβάο ντελ Σουρ, δήλωσε πως 14 άνθρωποι τραυματίσθηκαν, αλλά κανένας σοβαρά. Δρόμοι και κτίρια, περιλαμβανομένου του τοπικού γραφείου της κυβέρνησης, υπέστησαν ζημιές και η ηλεκτροδότηση διακόπηκε στην πόλη, δήλωσε ο Αγιάντα.

Η περιοχή είχε πληγεί τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο από τέσσερις ισχυρούς σεισμούς, που είχαν στοιχίσει συνολικά τη ζωή σε τουλάχιστον 20 ανθρώπους.

Ο πρόεδρος Ροντρίγκο Ντουτέρτε, ο οποίος κατάγεται από την Νταβάο, βρισκόταν στην πόλη όταν σημειώθηκε ο σεισμός.

«Είναι εντάξει. Ο ίδιος και η κόρη του, η Κίτι, βρίσκονταν στο σπίτι τους όταν σημειώθηκε ο σεισμός», δήλωσε ο προεδρικός εκπρόσωπος Σαλβαδόρ Πανέλο. «Η Πρώτη Κυρία Χάνιλετ κατευθυνόταν στο σπίτι, όταν το έδαφος άρχισε να τρέμει. Είπε πως το αυτοκίνητό της ταλαντεύτηκε. Είναι σώα».

Το Ινστιτούτο Ηφαιστειολογίας και Σεισμολογίας των Φιλιππίνων (Phivolcs) ανακοίνωσε πως αναμένονται ζημιές και μετασεισμοί.

A magnitude 6.9 earthquake has struck the Philippines, killing at least one person, a child. Authorities are searching for people feared trapped inside a three-story building that collapsed. https://t.co/aGfiFvadDp

— The Associated Press (@AP) December 15, 2019