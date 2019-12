Σαν σενάριο ταινίας: Μητέρα ανακάλυψε ότι η 10χρονη κόρη της που δολοφονήθηκε, είχε αντικατασταθεί στη γέννα

Μια μητέρα έχασε την κόρη της σε ηλικία 10 ετών, αφού το παιδί δολοφονήθηκε.

Ωστόσο η ιστορία έγινε πιο τραγική καθώς οι Αρχές ανακάλυψαν ότι πριν δολοφονηθεί είχε κακοποιηθεί σεξουαλικά από τον άντρα της μητέρας της και τον αδερφό του.

Κάνε like στην σελίδα του Gazzetta.gr/plus στο Facebook για να είσαι ενημερωμένος για ΟΛΑ!​

Τα σοκαριστικά στοιχεία όμως δεν σταματούν εδώ, καθώς η γυναίκα πενθούσε για ένα παιδί που δεν ήταν δικό της τελικά, αφού ανακάλυψε πως το κοριτσάκι είχε αντικατασταθεί όταν γεννήθηκε!

Η 10χρονηYana Alexandrova βρέθηκε νεκρή σε δάσος στη Ρωσία και αναγνωρίστηκε από τα ρούχα της.

Οι Αρχές διεξήγαγαν έρευνα και ανακάλυψαν ότι το παιδί είχε κακοποιηθεί επί σειρά ετών από τον σύζυγο της μητέρας και τον αδερφό του.

Μάλιστα ο άντρας της Έλενας, της μητέρας του κοριτσιού, είχε κακοποιήσει και την μεγαλύτερή της κόρη.

Οι δυο άνδρες συνελήφθησαν και κρατούνται ως ύποπτοι για τον βιασμό και την δολοφονία του κοριτσιού.

Η μικρή δεν ήταν το βιολογικό παιδί της γυναίκας και αυτό το ανακάλυψαν οι Αρχές όταν πήραν DNA από το κορίτσι ώστε να βρουν την αιτία θανάτου του.

Στις εξετάσεις είδαν πως δεν είχε κοινό DNA με την μητέρα της και ξεκίνησαν έρευνα.

Ανακάλυψαν πως το παιδί ήταν άλλης γυναίκας και είχε γίνει μπέρδεμα όταν γεννήθηκε με αποτέλεσμα να δοθούν λάθος μωρά στις μητέρες.

Η βιολογική κόρη της Έλενας έχει βρεθεί και ζει με την υποτιθέμενη βιολογική της οικογένεια.

Όπως είναι φυσικό, αυτή η οικογένεια αγνοούσε το μπέρδεμα που είχε γίνει με τα παιδιά, ενώ η Έλενα θυμάται ότι ήταν στον ίδιο θάλαμο με την γυναίκα όταν γέννησαν.

Η γυναίκα είπε πως έχει αποφασίσει να μην εμφανιστεί προς το παρόν στην βιολογική της κόρη αφού ζει καλά με την οικογένεια που την μεγαλώνει και δεν θέλει να την στεναχωρήσει.

She's not been allowed to see her blood daughter, now aged 18.https://t.co/RlaCxCJAfH

— LADbible (@ladbible) December 14, 2019