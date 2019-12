Η Αυστραλία προετοιμάζεται για θερμοκρασία ρεκόρ, πάνω από 51 βαθμούς Κελσίου (pic)

Ανυπόφορες θερμοκρασίες αναμένονται την επόμενη εβδομάδα στην Αυστραλία, η οποία ενδέχεται να ζήσει τον χειρότερο καύσωνα της ιστορίας της!

Οι μετεωρολόγοι κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς πιστεύουν ότι θα καταρριφθεί το ρεκόρ των 50,7 βαθμών Κελσίου, με το θερμόμετρο να... εκτινάσσεται πάνω από τους 51!

Nearly the entire continent of Australia will be 100°F or hotter next week. Hottest of 121°F forecast by some models next Thursday in South Australia. pic.twitter.com/CoOG4hcHsm

— Ryan Maue (@RyanMaue) December 12, 2019