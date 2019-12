Άνοιξε ο δρόμος για πιθανή καθαίρεση του Ντόναλντ Τραμπ: Παραπέμπεται για κατάχρηση εξουσίας (vid)

Η επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων ψήφισε την Παρασκευή υπέρ της παραπομπής του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ με το ερώτημα της καθαίρεσης.

Συγκεκριμένα η αρμόδια επιτροπή έπειτα από μία μαραθώνια συνεδρίαση ενέκρινε με ψήφους 23 υπέρ έναντι 17 κατά να προωθηθούν στην ολομέλεια της Βουλής των Αντιπροσώπων δύο άρθρα περί καθαίρεσης του Ντόναλντ Τραμπ για κατάχρηση εξουσίας.

Η ψηφοφορία στην Ολομέλεια της Βουλής θα γίνει πιθανότατα την ερχόμενη Τετάρτη.

BREAKING: In historic votes, US House Judiciary Cmte. moves to advance 2 articles of impeachment against President Trump for full votes in the US House. https://t.co/fGXcs0KBdE

— NBC News (@NBCNews) December 13, 2019