Βρήκαν πύθωνα τριών μέτρων στο χριστουγεννιάτικο δέντρο τους (pic)

Στο κλίμα των ημερών μπήκε ένα πύθωνας σχεδόν τριών μέτρων αφού επέλεξε να «εγκατασταθεί» σε ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο.

Συγκεκριμένα, ένα ζευγάρι επέστρεφε από την δουλειά όταν είδε τα πουλιά που είχαν στο μπαλκόνι να κάνουν σαν τρελά.

Αρχικά δεν έδωσαν σημασία, αλλά όταν μπήκαν στο σπίτι σοκαρίστηκαν. Η γυναίκα είδε πρώτη τον τεράστιο πύθωνα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο και έμεινε έκπληκτη.

Στην συνέχεια μπήκε στο σπίτι και ο σύζυγός της ο οποίος δεν πίστευε στα μάτια του όταν είδε το τεράστιο φίδι να είναι τυλιγμένο στο δέντρο.

Όπως αναφέρει το CNN, οι ένοικοι του σπιτιού δεν πλησίασαν τον πύθωνα, απλά τον κοιτούσαν από το παράθυρο, αφού το δέντρο ήταν στολισμένο ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του σπιτιού, στην αυλή.

Το φίδι έμεινε για αρκετές ώρες εκεί τυλιγμένο στο δέντρο ώσπου τελικά έφυγε μόνο του.

Σύμφωνα με όσα είπε η γυναίκα, μετά το πρώτο σοκ και τον τρόμο που ένιωσαν παρατήρησαν πως ήταν ένα όμορφο φίδι, ενώ το θεώρησαν ξεχωριστή εμπειρία αφού δεν είχαν δει κάτι παρόμοιο ποτέ πριν.

Το περιστατικό συνέβη στην Αυστραλία.

O Christmas tree, o Christmas tree

How lovely are thy branches

O Christmas tree, o Christmas tree

Oh wait, that isn't a branch https://t.co/3H73u6NUkz

— CNN (@CNN) December 13, 2019