Μια 33χρονη μητέρα είχε σχέση με 13χρονο για δυο χρόνια

Μια παντρεμένη μητέρα δυο παιδιών είχε σχέση με 13χρονο αγόρι, η οποία διήρκησε για δυο χρόνια.

Οι δυο τους συνήθιζαν να κάνουν σεξ πάνω στον καταψύκτη, σε ένα υπόστεγο του κήπου της 33χρονης, στο Tyldesley κοντά στο Wigan.

Όταν εκείνη συναντιόταν με τον ανήλικο, ο σύζυγός της έλειπε καθώς ήταν στην pub της περιοχής.

Η Janice Higgins, χώρισε με το μικρό αγόρι μετά από δυο χρόνια και στην συνέχεια εκείνος αντιμετώπισε προβλήματα.

Μάλιστα, το παιδί δεν πήγαινε στο σχολείο επειδή φοβόταν, καθώς ένας φίλος του είχε μάθει για την σχέση του με την 33χρονη και υπήρχε ενδεχόμενο να τον κοροϊδεύει.

Συγκεκριμένα εθίστηκε στα ναρκωτικά ενώ είχε και χρόνια κατάθλιψη.

Εκείνος είναι σήμερα 39 ετών και η γυναίκα 60, καθώς το γεγονός συνέβη το 1993.

Ο άνδρας μίλησε πρόσφατα στις Αρχές και εκείνη καταδικάστηκε σε δυο χρόνια φυλάκιση, ενώ στο δικαστήριο υποστήριξε πως προέβη σε αυτή την πράξη επειδή ο σύζυγός της της φερόταν βάναυσα.

Mother had sex with boy, 13, on freezer in garden shed during two-year affair after seducing him over game of strip poker https://t.co/FCXQXtETE1

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 13, 2019