Η Γερουσία των ΗΠΑ αναγνώρισε ομόφωνα τη Γενοκτονία των Αρμενίων! (pic)

Τη διαδικασία για την υιοθέτηση του ψηφίσματος, το οποίο προβλέπει την «επίσημη αναγνώριση και ανάμνηση» της Γενοκτονίας των Αρμενίων, επέβλεψε ο γερουσιαστής των Δημοκρατικών, Μπομπ Μενέντεζ, με την έγκριση να είναι ομόφωνη.

Συγκινημένος ο γερουσιαστής, μόλις σιγουρεύτηκε ότι δεν υπάρχει ένσταση, ξεκίνησε την ομιλία του με τα λόγια «μόλις εγκρίναμε το ψήφισμα. Βρισκόμαστε στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

Η Βουλή των Αντιπροσώπων, θυμίζουμε, είχε εγκρίνει στα τέλη Οκτωβρίου, με συντριπτική πλειοψηφία (405 ψήφοι υπέρ, 11 κατά), το ψήφισμα, με το οποίο χαρακτηρίζεται γενοκτονία η μαζική σφαγή των Αρμενίων από τους Οθωμανούς, πριν από έναν αιώνα.

Μετά από εμπόδια, που έθεσαν αρκετές φορές Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές, για να μην τεθεί προς ψήφιση το ψήφισμα στο Σώμα, η Γερουσία το ενέκρινε την Πέμπτη ομόφωνα.

BREAKING: Our resolution to recognize and commemorate the #ArmenianGenocide just passed the United States Senate. pic.twitter.com/TVbaneuOaq

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019