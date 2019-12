H «τάπα» της Γκρέτα Τούνμπεργκ στον Ντόναλντ Τραμπ (pic)

Ο Ντόναλντ Τραμπ ειρωνεύτηκε μέσω του λογαριασμού του στο Twitter την 16χρονη ακτιβίστρια Γκρέτα Τούνμπεργκ σχετικά με τις αναφορές και την «οργή» της για την κλιματική αλλαγή.

Συγκεκριμένα ο πρόεδρος των ΗΠΑ έγραψε: «Η Γκρέτα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται την οργή της και μετά να πάει να δει μια καλή παλιά ταινία με ένα φίλο! Χαλάρωσε Γκρέτα, χαλάρωσε!».

So ridiculous. Greta must work on her Anger Management problem, then go to a good old fashioned movie with a friend! Chill Greta, Chill! https://t.co/M8ZtS8okzE

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2019