Τοιχογραφία σπηλαίου 44.000 ετών απεικονίζει την αρχαιότερη σκηνή κυνηγιού στην ιστορία (pics & vid)

Η ζωγραφιά απεικονίζει ένα βουβάλι, το οποίο κυνηγούν κάποια... μερικώς ανθρώπινα -ή μερικώς ζωικά- πλάσματα, που κρατούν δόρατα, ίσως και σκοινιά.

Ορισμένοι ερευνητές, λοιπόν, πιστεύουν ότι αυτή είναι η παλαιότερη καταγεγραμμένη σκηνή κυνηγιού της ανθρωπότητας!

Μόλις πέρυσι, σε βράχο της Νοτίου Αφρικής, ανακαλύφθηκε μία ακόμη πιο αρχαία ζωγραφιά, ηλικίας 73.000 ετών. Αλλά η συγκεκριμένη στην Ινδονησία εμφανίζει μια ολόκληρη ιστορία, κυνηγιού συγκεκριμένα.

Τα ευρήματα από το σπήλαιο Leang Bulu'Sipong 4, στο νησί Σουλαουέζι, ανατολικά του Βόρνεο, παρουσιάστηκαν από αρχαιολόγους του πανεπιστημίου Griffith, στο Μπρίσμπειν της Αυστραλίας.

Ο Adam Brumm είδε για πρώτη φορά τις τοιχογραφίες πριν από δύο χρόνια, όταν ένας Ινδονήσιος συνάδελφός του, του έστειλε τις σχετικές φωτογραφίες.

«Αυτές οι εικόνες εμφανίστηκαν στο iPhone μου», δήλωσε ο κ. Brumm, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Νομίζω ότι φώναξα πολύ δυνατά τη χαρακτηριστική αυστραλιανή λέξη των τεσσάρων γραμμάτων».

Ο «πίνακας» έχει πλάτος σχεδόν πέντε μέτρων και φαίνεται να δείχνει έναν τύπο βούβαλου, που ονομάζεται anoa, καθώς και αγριογούρουνα. Φαίνονται, επίσης, μικρότερες φιγούρες, που μοιάζουν ανθρώπινες, αλλά έχουν και χαρακτηριστικά ζώων, όπως ουρές και περίεργες μύτες. Σε μια ενότητα, ένας βούβαλος πλαισιώνεται από αρκετές φιγούρες που κρατούν δόρατα.

«Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», τόνισε ο Brumm. «Εννοώ, έχουμε δει εκατοντάδες τοιχογραφίες σε αυτή την περιοχή, αλλά καμία δεν ήταν σκηνή κυνηγιού», πρόσθεσε.

