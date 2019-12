Η «απολογία» του δρομέα που έπιασε τα οπίσθια της δημοσιογράφου on air (vid)

Σοκ είχε πάθει η δημοσιογράφος, η οποία κατά την διάρκεια ζωντανής μετάδοσης ένιωσε το χέρι ενός δρομέα να της πιάνει τα οπίσθια.

Συγκεκριμένα, η κοπέλα έκανε ρεπορτάζ για έναν αγώνα δρόμου που λάμβανε χώρα στην περιοχή και όλοι περνούσαν και έκαναν γκριμάτσες ή χαιρετούσαν στην κάμερα.

Όμως ένας από τους δρομείς με περίσσιο θράσος πέρασε και έπιασε τα οπίσθια της δημοσιογράφου με την ίδια να μένει έκπληκτη.

Όπως έγινε γνωστό, αφού αναγνωρίστηκε το πρόσωπό του, πρόκειται για τον Tommy Callaway.

Ο δικηγόρος του μίλησε για έναν αξιοπρεπή οικογενειάρχη και καλό άνθρωπο και ανέφερε πως ντρέπεται για την πράξη του.

Μάλιστα και ο ίδιος απολογήθηκε για την πράξη του δημόσια, ενώ τηλεφώνησε και στο Μέσο όπου εργάζεται η κοπέλα για να απολογηθεί.

Ωστόσο η δημοσιογράφος είπε πως το γεγονός αυτό την έκανε να νιώσει πολύ άσχημα και κατά την διάρκεια της μετάδοσης αλλά και στην συνέχεια.

Η κοπέλα ανέφερε πως η αστυνομία είναι ενήμερη για την πράξη του και πλέον όλα είναι στο χέρι της δικαιοσύνης.

Προς το παρόν δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες ενώ η αστυνομία δεν έχει σχολιάσει το γεγονός.

To the man who smacked my butt on live TV this morning: You violated, objectified, and embarrassed me. No woman should EVER have to put up with this at work or anywhere!! Do better. https://t.co/PRLXkBY5hn

— Alex Bozarjian (@wsavalexb) December 7, 2019