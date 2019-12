Η στιγμή που αστυνομικός σώζει την ζωή ενός άνδρα που περπατούσε στις γραμμές του τρένου (vid)

Ένας αστυνομικός διακινδύνευσε τη ζωή του για έναν επιβάτη που περπατούσε στις γραμμές τους τρένου καθώς ήθελε να περάσει απέναντι.

Ο επιβάτης επιχειρεί να περάσει απέναντι ώστε να προλάβει το τρένο όμως στην συνέχεια δεν μπορούσε να ανέβει πάνω.

Έτσι ο αστυνομικός έπεσε κι εκείνος στις ράγες προκειμένου να τον βοηθήσει.

Το γεγονός συνέβη στην Ινδία και καταγράφηκε από τις κάμερες ασφαλείας.

Ο υπουργός σιδηροδρόμων της Ινδίας Piyush Goyal επαίνεσε τη γενναιότητα του αστυνομικού στο Twitter.

Courageous work by RPF Constable Anil Kumar, who promptly jumped to the rescue of a commuter crossing the rail tracks to save him from an oncoming train in Mumbai.

It is strongly advised to use overbridges to avoid such incidents which may be fatal. pic.twitter.com/6lTT3loZDA

— Piyush Goyal (@PiyushGoyal) December 5, 2019