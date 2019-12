Ηθοποιός bodybuilder θα παντρευτεί την «φουσκωτή» του κούκλα (pics)

Ο Γιούρι Τολότκο, ο οποίος είναι ηθοποιός στο Καζακστάν δήλωσε πως εκείνος και η πλαστική κούκλα του σεξ θα παντρευτούν.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, ο Τολότσκο έχει σχέση με τον Μάργο εδώ και οκτώ μήνες και λέει ότι παρά τις «διαμάχες» που έχουν μεταξύ τους, εκείνος θέλει διακαώς να την παντρευτεί.

Σε μια πρόσφατη συνέντευξη ο Tolochko είπε ότι πήρε τον Margo από μια κλινική όπου επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους.

Μάλιστα ισχυρίστηκε πως η κούκλα άρχισε να αισθάνεται λίγο άβολα μετά την δημοσιοποίηση της σχέσης τους!

Η Margo έχει τη δική της σελίδα Instagram, την οποία φυσικά διαχειρίζεται ο Tolochko.

Ο Τολότσκο ωστόσο συνεχίζει τον παραλογισμό μιλώντας για την κούκλα σαν να είναι αληθινή γυναίκα αναφέροντας: «Δεν μπορεί να περπατήσει μόνη της, χρειάζεται βοήθεια και δεν ξέρει να μαγειρεύει, αλλά αγαπά τη γεωργιανή κουζίνα, το αγαπημένο της πιάτο είναι το χινκάλι».

Μέχρι στιγμής το... ευτυχές ζευγάρι δεν έχει ορίσει ημερομηνία γάμου.

He's planning to marry her despite their 'frequent arguments' https://t.co/rv77MP9LTy

— LADbible (@ladbible) December 10, 2019