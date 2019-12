Πέθανε ο εμπνευστής του Ice Bucket Challenge σε ηλικία 34 ετών (vid)

Ο Πίτερ Φράτες ήταν ο εμπνευστής του Ice Bucket Challenge και «έφυγε» από την ζωή σε ηλικία 34 ετών.

Έπασχε από ALS και ήταν ο άνδρας που εμπνεύστηκε την πρόκληση η οποία είχε προκαλέσει φρενίτιδα πριν από μερικά καλοκαίρια.

Στο Ice Bucket Challenge οι συμμετέχοντες λούζονταν με έναν κουβά γεμάτο με πολύ παγωμένο νερό και στόχος ήταν η πρόκληση αυτή να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη νευροεκφυλιστική ασθένεια.

Ο Φράτες ευαισθητοποίησε τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, καθώς οι συμμετέχοντες διασκεδάζοντας συγκέντρωναν χρήματα για την επιστημονική έρευνα της νόσου και την αντιμετώπισή της.

Ήταν πρώην αρχηγός στην ομάδα μπέιζμπολ του Κολεγίου της Βοστώνης και επαγγελματίας παίκτης στην Ευρώπη.

Διαγνώστηκε με ALS τον Μάρτιο του 2012 σε ηλικία 27 ετών, ενώ το 2013 παντρεύτηκε την αγαπημένη του Τζούλι η οποία και τον στήριξε στην ασθένειά του. Απέκτησαν μία κόρη, τη Λούσι.

Το ALS ή Αμυοτροφική Πλευρική Σκλήρυνση (Amyotrophic Lateral Sclerosis) είναι μία σοβαρή νόσος με εκφυλιστικό χαρακτήρα. Οι άνθρωποι που πάσχουν, βιώνουν έναν προοδευτικό εκφυλισμό των κινητικών νευρώνων στον εγκέφαλο και τον νωτιαίο μυελό, κάτι που τελικά οδηγεί στον θάνατό τους.

Peter Frates, man who championed the viral Ice Bucket Challenge to raise money to find a cure for amyotrophic lateral sclerosis, has died. https://t.co/bCauXXR0jo

— ABC News (@ABC) December 9, 2019