Μια 12χρονη μαθήτρια απείλησε με ανάρτησή της στο Snapchat να σκοτώσει τους συμμαθητές της

Το κορίτσι, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα, ανήρτησε την Παρασκευή ένα μήνυμα στο Snapchat, προτού συλληφθεί το Σάββατο το βράδυ και μεταφερθεί σε κέντρο ανηλίκων, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη της κομητείας Μπρόουαρντ.

«Η απειλή περιλάμβανε μια λίστα προσώπων που θα πυροβολούσε και θα σκότωνε, με ονόματα μαθητών στο σχολείο Falcon Cove» που βρίσκεται στο Ουέστον, εξηγούν οι αρχές σε ένα δελτίου Τύπου.

«Μια άλλη απειλή δημοσιεύτηκε την Παρασκευή το απόγευμα στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, όπου αναφερόταν ότι οι μαθητές δεν είναι ασφαλείς και ότι θα δολοφονηθούν τη Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου», συνεχίζει το δελτίο Τύπου της αστυνομίας.

Το Ουέστον, στο βόρειο Μαϊάμι, απέχει λίγες δεκάδες . από το Πάρκλαντ, όπου ένας ένοπλος άνοιξε πυρ και σκότωσε 17 ανθρώπους στο πρώην λύκειό του την ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου το 2018.

Όπως διευκρινίζουν οι αρχές, για την ανάρτηση της 12χρονης ειδοποίησαν τις αρχές μια άλλη μαθήτρια και ένας από τους γονείς της.

Το κορίτσι παραδέχθηκε ότι έγραψε το μήνυμα, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

A 12-year-old girl has been arrested after she threatened to kill students at her middle school in Florida, authorities said. https://t.co/lAFjUIC5HW

