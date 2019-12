Μεθυσμένο ρακούν «έκοβε» βόλτες σε κεντρική αγορά (pics)

Έκπληκτοι έμειναν οι άνθρωποι που ψώνιζαν σε κεντρική αγορά, όταν είδαν να κυκλοφορεί ανάμεσά τους ένα ρακούν.

Το ζώο ήταν μεθυσμένο και εικάζεται πως ήπιε ζεστό κρασί κατά την διάρκεια εορταστικών εκδηλώσεων στο Erfue market της Γερμανίας.

Μάλιστα αφού ήπιε, έκανε μια βόλτα και στην συνέχεια πήρε και έναν υπνάκο κάτω από ένα κάδο σκουπιδιών.

Ο φρουρός ασφάλειας στην αγορά των Χριστουγέννων παρατήρησε το ρακούν και κάλεσε την αστυνομία, όμως ένας κυνηγός πρόλαβε να το πυροβολήσει πριν φτάσουν οι Αρχές.

Όπως ανέφερε ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας, σκόπευαν να το πάνε σε καταφύγιο ζώων και όχι να το σκοτώσουν.

Ωστόσο, δεν έχει γίνει γνωστό από πού προέρχεται το ζώο, ενώ στην ίδια πόλη πέρυσι, η αστυνομία βρήκε δύο μεθυσμένους σκαντζόχοιρους κοντά στον καθεδρικό ναό αλλά τους μάζεψαν και τους έστειλαν στον τοπικό ζωολογικό κήπο.

