Τύπος «βούτηξε» στον αεραγωγό από τον 10ο όροφο και σώθηκε από τις μπότες του (vid)

Αν υπήρχαν Όσκαρ ανοησίας και τύχης, και τα δύο θα τα είχε στο τσεπάκι του ένας τύπος στη Σιβηρία.

Πριν καταλήξουμε στη βράβευση, όμως, ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή...

Οι κάτοικοι ενός διαμερίσματος στο Yakutsk, που βρίσκεται, περίπου, 450 χιλιόμετρα νότια του Αρκτικού Κύκλου, ξύπνησαν έντρομοι μέσα στη νύχτα, την Κυριακή, από κραυγές. Κάποιος καλούσε σε βοήθεια.

Παραδόξως, ο θόρυβος ερχόταν από έναν τοίχο στο ισόγειο...

Οι διασώστες, λοιπόν, που κλήθηκαν στο σημείο, άρχισαν να σπάνε τον τοίχο με τρυπάνια και σφυριά, για να ανακαλύψουν έκπληκτοι έναν άνδρα να κρέμεται ανάποδα μέσα στον αεραγωγό!

Αλλά η ιστορία του πώς κατέληξε εκεί ο τύπος είναι ακόμη πιο περίεργη.

Αποδείχθηκε, λοιπόν, ότι του έπεσαν οι μπότες στον αγωγό εξαερισμού, στον 10ο όροφο. Κάποιοι ένοικοι ισχυρίστηκαν ότι προσπαθούσε να τις στεγνώσει και του έπεσαν. Και το λάθος του ήταν ότι επιχείρησε να τις πιάσει!

Όπως φαίνεται, έχασε την ισορροπία του και έπεσε στον άξονα από ύψος 28 μέτρων. Η πτώση θα τον σκότωνε, αλλά ο άνθρωπος ήταν απίστευτα τυχερός, καθώς ο αεραγωγός ήταν πιο στενός στους χαμηλότερους ορόφους, ενώ η προσγείωσή του ανακόπηκε από τις ίδιες τις μάλλινες μπότες του, που του είχαν πέσει!

Resident of #Yakutsk, #Russia, fell into the ventilation shaft trying to get his boots. The man was rescued by #EMERCOM pic.twitter.com/pAJ6sEJdu4

— RT (@RT_com) December 8, 2019