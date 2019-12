Αυτή είναι η νέα πρωθυπουργός της Φινλανδίας, η νεότερη που έχει υπάρξει ποτέ (pics & vid)

Η Σάνα Μάριν θα αναλάβει τα καθήκοντά της την προσεχή εβδομάδα, μετά την παραίτηση του Άντι Ρίνε.

Ο 57χρονος Ρινέ, του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, παραιτήθηκε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, έπειτα από την απόφαση του Κόμματος του Κέντρου, μέλους του κυβερνητικού συνασπισμού, να αποσύρει την εμπιστοσύνη του προς το πρόσωπό του λόγω του τρόπου που διαχειρίστηκε μια απεργία των ταχυδρομείων.

Findland just elected another woman head of state. A reminder how far behind we are America - it is time! https://t.co/V9AJPOUted

Το Κόμμα του Κέντρου κατέκρινε τον Ρίνε για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την απεργία αυτή, η οποία επεκτάθηκε στον κρατικό αερομεταφορέα Finnair και σε άλλους τομείς της οικονομίας, πριν, τελικά, διευθετηθεί.

Sanna Marin (34) is Finland's incoming Prime Minister.

The current transportation minister will be the country's youngest ever PM… and the world's youngest woman at the helm of a government. pic.twitter.com/E1jpDwmasI

— Ottilia Anna MaSibanda (@MaS1banda) December 8, 2019