Ινδία: Πυρκαγιά σε εργοστάσιο με δεκάδες νεκρούς (vid)

Το ατυχές περιστατικό έγινε το πρωί της Κυριακής (8/12) για μας, νύχτα εκεί πριν ξημερώσει, σε ένα πολυόροφο κτίριο στην πρωτεύουσα της χώρας, το Δελχί την ώρα που πολλοί εργαζόμενοι κοιμόντουσαν.

Η πυρκαγιά πήρε γρήγορα μεγάλες διαστάσεις και οι εργαζόμενοι δεν πρόλαβαν να αντιδράσουν.

Με βάση τους "Times of India" που φιλοξενεί δηλώσεις του επικεφαλής της πυροσβεστικής, η πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα χώρο 55 τετραγωνικών μέτρων και πολύ σκοτεινό. Είναι εργοστάσιο που φυλάσσονται σχολικές τσάντες, μπουκάλια και άλλα υλικά.

Η περιοχή όπου βρίσκεται το εργοστάσιο φιλοξενεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές της πόλης, πολυσύχναστη και υπάρχουν πολλοί στενοί δρόμοι, με αποτέλεσμα να δυσκολευτούν να φτάσουν οι πυροσβέστες.

Το ευχάριστο στην όλη τραγική υπόθεση είναι, ότι περισσότεροι από 50 εργάτες έχουν διασωθεί και έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Όμως κάποιοι από αυτούς υπέκυψαν με τον αριθμό των νεκρών να αναμένεται να ανέβει από το 43 που βρίσκεται αυτή τη στιγμή.

At least 35 people are feared dead in the fire that broke out in a house in Anaj Mandi on Rani Jhansi Road today morning.#DelhiFire pic.twitter.com/8fe87aZQfj

— Tauseef Sheikh (@tauseefjourno) December 8, 2019