Θεόσταλτος: Η CIA αποκάλυψε τον τέταρτο κατάσκοπο που έδινε πληροφορίες για την ατομική βόμβα στους Σοβιετικούς (pics & vids)

Ο Αμερικανός προδότης ήταν ένας ηλεκτρολόγος ονόματι Oscar Seborer, η ταυτότητα του οποίου αποκαλύφθηκε από την εξέταση αποχαρακτηρισμένων απορρήτων εγγράφων του FBI και αρχειακού υλικού της KGB.

Ο Seborer, που πέθανε το 2015 στα 93 του, εργάστηκε στο εργοστάσιο πυρηνικών όπλων του Los Alamos, στο Νέο Μεξικό, τη δεκαετία του 1940. Την περίοδο, δηλαδή, κατά την οποία οι Αμερικανοί φυσικοί ανέπτυσσαν την πρώτη ατομική βόμβα, στο πλαίσιο του Προγράμματος Μανχάταν.

Όπως αποδεικνύεται, λοιπόν, ο Seborer έστελνε απόρρητες πληροφορίες για τη βόμβα στους Σοβιετικούς, οι οποίοι του είχαν δώσει το ψευδώνυμο «Θεόσταλτος».

Θυμίζουμε, η πρώτη αμερικανική ατομική βόμβα πυροδοτήθηκε στις 16 Ιουλίου του 1945 στο Νέο Μεξικό.

Παρ' όλα αυτά, οι Αμερικανοί έμειναν εμβρόντητοι, όταν οι κομμουνιστές αντίπαλοί τους στη Σοβιετική Ένωση δοκίμασαν με απόλυτη επιτυχία και τη δική τους ατομική βόμβα, μόλις τέσσερα χρόνια μετά!

Το γεγονός ότι οι Σοβιετικοί κατάφεραν να αναπαράγουν τόσο γρήγορα το πιο φονικό όπλο, που είχε δει ποτέ ο πλανήτης, έβαλε σε σκέψεις τις ΗΠΑ, που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι υπήρχαν κατάσκοποι στην Αμερική, οι οποίοι και διαβίβαζαν λεπτομερείς πληροφορίες στον εχθρό.

#Espionage: Identity of Fourth Soviet Spy (Codenamed 'Godsend') who stole US Atomic Bomb secrets finally revealed. For 70 years, the name of the missing spy was hidden from public view. https://t.co/qtiKHe2mo5

— Canary Trap (@canarytrap) December 2, 2019