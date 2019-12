Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν αντικείμενα και αυγά 1700 ετών από την Ρωμαϊκή εποχή (pics)

Αρχαιολόγοι ανακάλυψαν κάποια παράξενα αντικείμενα 1700 ετών από την Ρωμαϊκή εποχή.

Βρέθηκαν σε μια τοποθεσία που συνορεύει με τον ρωμαϊκό δρόμο της οδού Akeman και βρίσκεται δίπλα στη ρωμαϊκή πόλη Fleet Marston.

Συγκεκριμένα, σε ανασκαφές στο Buckinghamshire, οι αρχαιολόγοι βρήκαν τα αντικείμενα και μέσα σε αυτά υπήρχαν αυγά τα οποία εικάζεται πως τα χρησιμοποιούσαν σε «τελετουργία γονιμότητας», όπως αναφέρουν.

Στη ρωμαϊκή κοινωνία τα αυγά συμβόλιζαν τη γονιμότητα και την αναγέννηση, ενώ κελύφη αυγών έχουν βρεθεί σε άλλες ρωμαϊκές τοποθεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου αλλά ποτέ δεν ήταν άθιχτα.

Οι αρχαιολόγοι πιστεύουν ότι τα αυγά και το καλάθι μπορεί να έχουν τοποθετηθεί εκεί σαν «θυσία» σε μια θρησκευτική τελετή.

Η Oxford Archaology, που πρόκειται να δημοσιεύσει ένα βιβλίο για τα ευρήματα στο site του Berryfields, λέει ότι οι ανακαλύψεις βοήθησαν στη δημιουργία μιας σαφέστερης εικόνας της ζωής στο Ρωμαίο Φλόριντα Marston και τα γύρω χωριά.

Archaeologists released the world's oldest stinkbomb when they dug up a basket of 1,700-year-old ROMAN eggs - and accidentally broke three of them https://t.co/KFWBToryph

