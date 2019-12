Παραπέμπεται ο πρόεδρος Τραμπ! (pics & vid)

Ραγδαίες εξελίξεις στην Αμερική, με τη Δημοκρατική πρόεδρο της Βουλής, Νάνσι Πελόζι, να ανακοινώνει την παραπομπή του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ!

«Δυστυχώς, αλλά με αυτοπεποίθηση και ταπεινότητα, σήμερα ζητώ από τους εκπροσώπους μας να προχωρήσουν με τη διαδικασία των άρθρων αποπομπής. Ο πρόεδρος δεν μας αφήνει άλλη επιλογή από το να αναλάβουμε δράση. Αν επιτρέψουμε στον πρόεδρο να βρίσκεται υπεράνω του νόμου, θέτουμε σε κίνδυνο τη δημοκρατία μας», ανέφερε στο διάγγελμά της η εκπρόσωπος των Δημοκρατικών στις ΗΠΑ.

BREAKING: House Speaker Nancy Pelosi asks Congress to proceed with articles of impeachment, saying President Trump’s actions leave no choice https://t.co/CiRrCC3fkP pic.twitter.com/IFkQXdSFPN — CNN (@CNN) December 5, 2019

Το διάγγελμά της έρχεται, να θυμίσουμε, μετά και τη γνωμοδότηση τριών συνταγματολόγων, που, απευθυνόμενοι στους Αμερικανούς βουλευτές, διατύπωσαν, χθες, Τετάρτη, την άποψη πως ο Ντόναλντ Τραμπ καταχράστηκε την εξουσία, πιέζοντας την Ουκρανία να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Μπάιντεν, από την οποία θα είχε πολιτικό όφελος.

Όπως μεταδίδει το ABC, η Νάνσι Πελόζι ρώτησε τους Δημοκρατικούς αν υπάρχει κάποια ένσταση στο να προχωρήσουν οι διαδικασίες της αποπομπής, με την απόφαση υπέρ της, ωστόσο, να είναι ομόφωνη.

Ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας των Δημοκρατικών στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Στένι Χόγιερ, δήλωσε από την πλευρά του: «Δεν βιαστήκαμε. Έχουμε πολλές πληροφορίες που εκτείνονται πίσω σε διάστημα μεγαλύτερο των δυόμισι ετών και από διαφορετικές πηγές, ανάμεσά τους και η έκθεση Μουέλερ».

The Do Nothing Democrats had a historically bad day yesterday in the House. They have no Impeachment case and are demeaning our Country. But nothing matters to them, they have gone crazy. Therefore I say, if you are going to impeach me, do it now, fast, so we can have a fair.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

.....trial in the Senate, and so that our Country can get back to business. We will have Schiff, the Bidens, Pelosi and many more testify, and will reveal, for the first time, how corrupt our system really is. I was elected to “Clean the Swamp,” and that’s what I am doing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 5, 2019

«Οι αργόσχολοι Δημοκρατικοί είχαν μια ιστορικά αρνητική ημέρα χθες στη Βουλή. Δεν υπάρχει υπόθεση καθαίρεσης και καταστρέφουν τη χώρα μας. Αλλά τίποτα δεν τους ενδιαφέρει, έχουν τρελαθεί. Για αυτό λέω, αν θέλετε να με καθαιρέσετε, κάντε το τώρα, γρήγορα, ώστε να έχουμε μια δίκαιη δίκη στη Γερουσία και ώστε η χώρα μας να επιστρέψει στην κανονικότητα», έγραψε στο Twitter πριν την ανακοίνωση της Πελόζι ο Ντόναλντ Τραμπ.

Και πρόσθεσε: «Θα έχουμε τον Σιφ, τον Μπάιντεν, την Πελόζι και πολλούς άλλους να καταθέσουν και θα αποκαλύψουμε για πρώτη φορά, πόσο διεφθαρμένο είναι το σύστημά μας. Εκλέχτηκα για να "καθαρίσω τον βούρκο" και αυτό είναι που κάνω».