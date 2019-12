Ένας 60χρονος πέθανε επειδή το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο τράκαρε με αυτοκίνητο

Ένας άνθρωπος πέθανε αφού το ασθενοφόρο που τον μετέφερε στο νοσοκομείο συγκρούστηκε με αυτοκίνητο.

Ο 60χρονος άνδρας είχε υποστεί καρδιακό επεισόδιο και έπρεπε να μεταφερθεί άμεσα στο νοσοκομείο, αλλά τελικά δεν έφτασε ποτέ.

Η σύγκρουση συνέβη στις 7.10 π.μ. στη διασταύρωση του Ρότερνταμ και η αστυνομία του Humberside απηύθυνε έκκληση σε όποιον έχει δει κάτι να το καταθέσει.

Ο θάνατος του ασθενούς δεν συνδέεται με το ατύχημα, αλλά με το επεισόδιο που υπέστη νωρίτερα.

Patient in his 60s dies after the ambulance taking him to hospital crashed https://t.co/SDWIKypOAO pic.twitter.com/2bSFYgZx3G

— GOB News Portal (@gobnewsportal) December 4, 2019