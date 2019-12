Ο Τραμπ εκνευρίστηκε με τον Τριντό για το «πηγαδάκι» με Μακρόν και Τζόνσον: «Είναι διπρόσωπος» (vid)

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει ένα βίντεο που δείχνει τους Τριντό, Τζόνσον και Μακρόν να έχουν κάνει «πηγαδάκι» την Τρίτη (3/12) κατά τη διάρκεια της δεξίωσης, στο παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Οι τρεις τους σχολίαζαν τον Ντόναλντ Τραμπ.

Όπως είναι φυσικό, ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε για το βίντεο αυτό αλλά και για τα σχόλια των τριών πολιτικών και δεν έκρυψε την δυσαρέσκειά του.

Μάλιστα όταν ρωτήθηκε για τον Τριντό απάντησε κατευθείαν: «Είναι διπρόσωπος».

Όμως αποκάλεσε τον Καναδό πρωθυπουργό και «ωραίο τύπο».

«Ειλικρινά, ο Τριντό είναι ένας ωραίος τύπος. Τον βρίσκω πολύ ωραίο τύπο. Αλλά ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι τον εγκάλεσα για το γεγονός πως δεν πληρώνει (σ.σ. ο Καναδάς στο ΝΑΤΟ) το 2% και φαντάζομαι ότι δεν είναι και πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Κάποιοι από εσάς, ήσασταν εκεί. Δεν πληρώνει το 2% και πρέπει να το πληρώνει, ο Καναδάς είναι, έχουν λεφτά. Οπότε τον εγκάλεσα γι’ αυτό και είμαι σίγουρος πως δεν του άρεσε, αλλά έτσι είναι. Κοιτάξτε, εκπροσωπώ τις ΗΠΑ. Θα έπρεπε να πληρώνει περισσότερα και το καταλαβαίνει. Οπότε, μπορώ να καταλάβω πως δεν είναι πολύ ευχαριστημένος αλλά έτσι είναι».

NEW: Trump criticizes @JustinTrudeau hours after a video surfaced that appeared to show him criticizing @realDonaldTrump with other world leaders. Calls him two-faced/criticized him on NATO spending. This as Germany’s Merkel is next to him. https://t.co/XMt6iuJjah

— Matthew Smith (@MattSmithKIRO7) December 4, 2019