Χρυσό 22 καρατίων βρέθηκε σε λίμνη: Το ανακάλυψε ένας κυνηγός θησαυρών (pics)

Ένας κυνηγός θησαυρών ανακάλυψε χρυσό κομμάτι αξίας 80.000 λιρών, σε έναν ποταμό της Σκωτίας.

Το «Nugget Reunion» ανακαλύφθηκε σε ένα σκωτσέζικο ποτάμι με τη μέθοδο «sniping», κατά την οποία οι ερευνητές μπαίνουν μέσα στο ποτάμι.

Αρχικά βρέθηκε το μεγαλύτερο κομμάτι πρώτα, το οποίο ζυγίζει 89.6 γραμμάρια και τα υπόλοιπα 31.7 γραμμάρια ανακαλύφθηκαν 10 λεπτά αργότερα.

Το χρυσό ζυγίζει 121,3 γραμμάρια, είναι 22 καρατίων, ενώ μοιάζει με ντόνατς σύμφωνα με τις αναφορές.

Μάλιστα είναι το μεγαλύτερο του είδους του που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο Lee Palmer, ο οποίος είναι συγγραφέας στο Ηνωμένο Βασίλειο, δήλωσε: «Αυτό είναι τώρα το μεγαλύτερο που υπάρχει στη χώρα. Όταν το κοιτάς, έχει σχήμα ντόνατς. Είναι μόνο καθαρό χρυσό ψιλοκομμένο περίπου 22 καρατίων. Είναι πραγματικά ένα αξιοσημείωτο εύρημα».

A treasure hunter has discovered Britain's biggest golden nugget in a Scottish river- worth around £80k! https://t.co/cgBVBTAoUP

— The Sun (@TheSun) December 3, 2019