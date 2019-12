Άγνωστοι έκαναν γκράφιτι με σβάστιγκες σε περισσότερους από 100 τάφους (pics)

Περισσότεροι από 100 τάφοι λεηλατήθηκαν με γκράφιτι κοντά στο Στρασβούργο στην ανατολική Γαλλία, ενώ λίγες ώρες πριν είχε γίνει παρόμοιος βανδαλισμό σε κοντινό χωρό.

Συγκεκριμένα άγνωστοι έκαναν γκράφιτι με σβάστιγκες στο εβραϊκό νεκροταφείο.

Η περιφερειακή αρχή της κυβέρνησης δήλωσε ότι διερευνά τη ζημιά στο νεκροταφείο του Westhoffen και παράλληλα ανέφερε ότι αντιεβραϊκές επιγραφές βρέθηκαν επίσης στο χωριό Schaffhouse-sur-Zorn.

Ο Εμμανουέλ Μακρόν επισκέφθηκε την περιοχή ώστε να δει από κοντά τι έχει συμβεί.

Μάλιστα ο Μάριτς Ντάχαν, πρόεδρος του εβραϊκού συλλόγου για την περιφέρεια Bas-Rhin, δήλωσε ότι είναι σε κατάσταση «σοκ».

100 graves at Jewish cemetery are covered with swastikas and graffiti in latest anti-Semitic attack to shock France https://t.co/OctlECpfvv

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 3, 2019