Άνδρας έστησε επεισοδιακή ληστεία για να κάνει πρόταση γάμου στην κοπέλα του (vid)

Οι προτάσεις γάμου είναι συνήθως «πονοκέφαλος» για τους άντρες αφού οι περισσότεροι πλέον επιθυμούν να κάνουν κάτι πρωτότυπο.

Αυτό προσπάθησε να κάνει και ένας άνδρας στην Βοστώνη, ο οποίος ήθελε να ζητήσει από την κοπέλα του να παντρευτούν.

Ωστόσο ο συγκεκριμένος μάλλον το... τερμάτισε, αφού πριν της κάνει την πρόταση την τρόμαξε.

Συγκεκριμένα σκηνοθέτησε ληστεία στο μαγαζί που εργαζόταν η κοπέλα.

Όπως κατέγραψαν οι κάμερες ένας «ένοπλος» άνδρας μπαίνει μέσα και οδηγεί το ζευγάρι στο πίσω μέρος του καταστήματος.

Ο κλέφτης, με το χέρι του στην τσέπη του, παριστάνοντας ότι είχε όπλο, τους ρωτάει αν έχουν παιδιά.

Η γυναίκα εμφανώς τρομαγμένη του απαντάει πως έχουν αποκτήσει τρία παιδιά αλλά δεν έχουν παντρευτεί ακόμα.

Ο ληστής τους πλησιάζει και την στιγμή που εκείνη πιστεύει πως θα τους σημαδέψει με το κρυμμένο όπλο, εκείνος βγάζει το δαχτυλίδι, το δίνει στον άνδρα ο οποίος της ζητάει να τον παντρευτεί.

She did not take it well...https://t.co/iUXo6OBISt

— LADbible (@ladbible) December 3, 2019