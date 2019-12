Ανατριχιαστική φιγούρα εμφανίστηκε σε βίντεο κλήση (pics)

Μια γυναίκα ανακάλυψε πως κατά την διάρκεια μια βιντεοκλήσης εμφανίστηκε στην εικόνα μια παράξενη φιγούρα.

Η φιγούρα έμοιαζε με γυναίκα η οποία είχε μακριά ξανθά μαλλιά τα οποία κάλυπταν ελαφρώς το πρόσωπό της.

Συγκεκριμένα, η Kelly Green, από το Barnsley του South Yorkshire, έκανε την κλήση στο Snapchat και ο πατέρας της Derek - που είναι κυνηγός φαντασμάτων - αποκάλυψε ότι θα μπορούσε να είναι η χαμένη της αδερφή, Τζέσικα.

Ο πατέρας της επίσης ανέφερε ότι η φιγούρα έμοιαζε και στην εμφάνιση με την Τζέσικα, την χαμένη αδερφή της.

Μάλιστα, η ίδια είπε πως δεν είχε καταλάβει πως ότι υπήρχε το «φάντασμα» στο βίντεο και το συνειδητοποίησε όταν η φίλη που συνομιλούσαν της έστειλε την φωτογραφία, στην οποία είχε βάλει σε κύκλο την φιγούρα.

Mother is 'gobsmacked' after spotting an eerie figure lurking behind her during a video call https://t.co/pz7bWhIYoC

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) December 3, 2019