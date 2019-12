Εργάτες στην Σικελία έσκαβαν τον δρόμο και ανακάλυψαν μια αρχαία ελληνική νεκρόπολη (pics)

Εργάτες σε δρόμο της περιοχής Gela στην Σικελία έσκαβαν τον δρόμο στο πλαίσιο εργασιών για οπτικές ίνες.

Ξαφνικά ανακάλυψαν πως κάτι υπήρχε στο σημείο και σκάβοντας λίγο περισσότερο ήρθαν στην επιφάνεια τουλάχιστον 20 ασυνήθιστα αντικείμενα αλλά και ένα κεραμικό βάζο το οποίο περιείχε τα οστά ενός νεογέννητου μωρού.

Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός πως το βάζο που περιείχε τα οστά έμοιαζε με εκείνα που χρησιμοποιούσαν στην αρχαιότητα για μεταφορά νερού, ενώ οι ειδικοί εικάζουν πως πρόκειται για αρχαία ελληνική νεκρόπολη.

Τα ευρήματα χρονολογούνται από το 700 π.Χ. έως το 651 π.Χ., δηλαδή την εποχή που οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αποικίσει στην Σικελία.

«Οι τάφοι αυτοί θεωρούνται ιδιαίτερα σημαντικοί από τους ιστορικούς, καθώς πιστεύεται ότι κρατούν τα ερείπια των πρώτων εποίκων μαζί με τα κεραμεικά αντικείμενα που είχαν μαζί τους», αναφέρει το Newsweek.

