Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά στο Έσσεξ, νεκρό ένα 12χρονο αγόρι (vid)

Αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε παιδιά στο Έσσεξ και σύμφωνα με την Daily Mail ένα 12χρονο παιδί είναι νεκρό ενώ είναι και αρκετοί οι τραυματίες.

Tο περιστατικό συνέβη στον δρόμο Willingale κοντά στο Γυμνάσιο Debden, την Δευτέρα (2/12).

Ο πατέρας μια μαθήτριας, που δεν έδωσε το όνομά του στα ΜΜΕ, δήλωσε: «Ένα αυτοκίνητο Ford KA ανέβηκε στο πεζοδρόμιο πίσω της. Ο φίλος της παρασύρθηκε από το όχημα, όπως και ένα άλλο αγόρι το οποίο τραυματίστηκε πολύ άσχημα».

Η αστυνομία, με ανάρτησή της στο Twitter, ζήτησε από τυχόν μάρτυρες να παράσχουν όποια πληροφορία διαθέτουν για το συμβάν. «Καλούμε τον κόσμο να μην κάνει εικασίες για τις συνθήκες ή τα πρόσωπα που εμπλέκονται. Πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η ενημέρωσή μας είναι ακριβής», τόνισε στο μήνυμα αυτό.

#BREAKING: major story developing:

A car drove in a number of children killing 1 and injuring many others outside a school in #Essex England.

Driver drove off, police are searching for the vehicle. pic.twitter.com/hWv6syxUfA

