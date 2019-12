Παίκτρια του Big Brother βιάστηκε μέσα στο σπίτι και η παραγωγή της έδειξε το βίντεο (vid)

Προκαλούν ανατριχίλα τα όσα έγιναν στο σπίτι του ριάλιτι, όπου διαγωνιζόμενος φέρεται να βίασε συμπάικτριά του, η παραγωγή δεν το έκοψε εξ αρχής αλλά το άφησε τόσο ώστε να εξασφαλίσει κάποια πλάνα και έπειτα έδειξε το βίντεο στη νεαρή κοπέλα χωρίς την παρουσία ψυχολόγου.

Η Καρλότα Πράντο βρέθηκε στο δωμάτιο επικοινωνίας, όπου την έβαλαν να παρακολουθήσει ένα βίντεο και βρεθεί να βλέπει τον βιασμό της, ούσα αναίσθητη από το ποτό, χωρίς καν την παρουσία ψυχολόγου.

«Σε παρακαλώ, Μεγάλε, σταμάτα» ακούγεται η Πράντο να λέει ξεσπώντας σε κλάματα. Αλλά το βίντεο εξακολουθούσε να παίζει και ο Μεγάλος Αδερφός ακούγεται να λέει «Νομίζουμε ότι πρέπει να το δεις αυτό Καρλότα». Η σκηνή δεν παίχτηκε ποτέ στον αέρα αλλά διέρρευσε στον ισπανικό Τύπο αυτή την εβδομάδα.

Μέχρι που της ζητήθηκε να μπει στο δωμάτιο επικοινωνίας, η Καρλότα δεν είχε ιδέα τι είχε συμβεί το προηγούμενο βράδυ, καθώς την έβαλε να ξαπλώσει, ο Χοσέ Μαρία Λόπες, με τον οποίο μάλιστα είχε αρχίσει να συνάπτει ερωτική σχέση.

Στο βίντεο του βιασμού, η κοπέλα λέει «όχι, δεν μπορώ» στον Λόπες αλλά μετά βρίσκονται στο κρεβάτι, μέχρι λεπτά αργότερα να ακουστεί από τα μεγάφωνα η παραγωγή που του ζητά να σταματήσει.

Μετά την αποκάλυψη του περιστατικού στο ισπανικό ριάλιτι, πολλές εταιρείες απέσυραν τις διαφημίσεις τους κατά τη διάρκεια του σόου

Η Endemol, η εταιρεία παραγωγής, σε ανακοίνωσή της, ανέφερε ότι η απόφαση να δείξουν το επίμαχο βίντεο στη δεσποινίδα Πράντο, χωρίς την παρουσία ψυχολόγου ή άλλου προσώπου ήταν λάθος. Επίσης, ανακοίνωσε ότι έδιωξαν από το σόου τον Λόπες και η Πράντο λαμβάνει ψυχολογική υποστήριξη.

