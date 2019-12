Μια 51χρονη ξόδεψε 250.000 λίρες στα ναρκωτικά, μέσα σε διάστημα 14 μηνών

Μια 51χρονη κατάφερε να ξοδέψει όλη της την περιουσία, την οποία είχε κληρονομήσει από μέλος της οικογένειάς της, μέσα σε διάστημα 14 μηνών.

Η γυναίκα είναι χρήστης ναρκωτικών και δαπάνησε 250.000 λίρες μέσα σε ένα χρόνο με αποτέλεσμα να είναι πλέον άστεγη.

Όπως η ίδια είπε, έδινε περίπου 600 λίρες την ημέρα, ώστε να αγοράσει την δόση της.

Μάλιστα της έχει απαγορευτεί να περνάει από συγκεκριμένο δρόμο του Cambridge, καθώς είχε προσπαθήσει επανειλημμένα να ληστέψει καταστήματα της περιοχής, ενώ σύμφωνα με τις αρχές είχε και επιθετική συμπεριφορά.

Η Lorna Webb πριν εθιστεί στα ναρκωτικά είχε παντρευτεί και είχε αποκτήσει δυο κόρες.

Mum-of-two, 51, blows her £250,000 inheritance on drugs in 14 monthshttps://t.co/uvjnWZv4Vu pic.twitter.com/w3CcOochHJ

— Daily Mirror (@DailyMirror) December 1, 2019