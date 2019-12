Ρωσία: 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την πτώση λεωφορείου σε ποταμό (vid)

«Σύμφωνα με επικαιροποιημένες πληροφορίες, 19 άνθρωποι σκοτώθηκαν, 21 φέρουν σοβαρά τραύματα», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η κυβέρνηση της επαρχίας Ζαμπαϊκάλσκ.

Το υπουργείο Εκτάκτων Καταστάσεων της Ρωσίας ανέφερε σε μια ανακοίνωση που αναρτήθηκε στον ιστότοπό του ότι το λεωφορείο, που είχε ξεκινήσει από την πόλη Σρέτενσκ και κατευθυνόταν στην πόλη Τσίτα, 6.320 χλμ. ανατολικά της Μόσχας, έπεσε από τη γέφυρα στον ποταμό Κουένγκα γύρω στις 09:38 ώρα Μόσχας (08:38 ώρα Ελλάδας).

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, περίπου 43 επιβάτες και ένας οδηγός επέβαιναν στο λεωφορείο.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο Russia-24 ότι τα αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται.

Οι επιδόσεις της Ρωσίας στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι από τις πιο χαμηλές στον κόσμο. Σύμφωνα με την τροχαία της χώρας, 18.214 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαία δυστυχήματα πέρυσι. Ο αριθμός αυτός υπερβαίνει εκείνον των 15.000 Σοβιετικών στρατιωτών που σκοτώθηκαν συνολικά κατά τον σοβιετικό πόλεμο στο Αφγανιστάν (1979-1989).

