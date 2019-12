Χήρα «τσάκωσε» υπάλληλους νεκροταφείου να κλέβουν αντικείμενα μεγάλης αξίας από τον τάφο του άντρα της

Μια χήρα ανακάλυψε πως τα μικρά συλλεκτικά μπουκάλια μεγάλης αξίας και κάποια προσωπικά αντικείμενα που άφηνε στον τάφο του συζύγου της είχαν αρχίσει… να εξαφανίζονται.

Τα μπουκάλια που ανήκαν στην συλλογή του άνδρα της από τα ταξίδια του, τα άφηνε στο μνήμα του ώστε να νιώθει σαν στο σπίτι του.

Ωστόσο κατάλαβε πως εκείνη τα άφηνε την μια μέρα και την επόμενη δεν υπήρχαν.

Έτσι η 50χρονη Sue Stott έκρυψε μια κάμερα σε ένα δέντρο κοντά στο μνήμα ώστε να ανακαλύψει τι συμβαίνει, όπως αναφέρει η Sun.

Προς μεγάλη της έκπληξη είδε τους κηπουρούς του νεκροταφείου να πηγαίνουν στον τάφο και να κλέβουν τα συλλεκτικά μπουκάλια αλλά και τα προσωπικά αντικείμενα του εκλιπόντος.

Η ίδια ανέφερε πως όταν αρχικά είχε ανακαλύψει πως ό,τι άφηνε στον τάφο του συζύγου της έκανε «φτερά», είχε ρωτήσει τους υπαλλήλους τι συμβαίνει και εκείνοι της απαντούσαν πως... τα είχε πάρει ο αέρας!

