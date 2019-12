Γιαγιά 104 ετών έβγαλε κυνηγετική άδεια και στο πρώτο της κυνήγι σκότωσε ένα ελάφι (pics)

Η θέληση χρόνια δεν κοιτά.

Και η απίστευτη Florence Teeters φαίνεται πως έχει τρομερή θέληση.

Στα 104 της, αυτή η υπερήλικας από το Ουισκόνσιν, ​αποφάσισε να ασχοληθεί με το κυνήγι.

Κατά τη διάρκεια της περσινής κυνηγετικής περιόδου, η Florence ακολουθούσε(!) τον γιο της Μπιλ στα βουνά και στα λαγκάδια και τότε αποφάσισε, ορκίστηκε για την ακρίβεια, ότι πολύ σύντομα θα γινόταν και η ίδια κυνηγός!

Πριν από λίγες μέρες, λοιπόν και με τη βοήθεια του υιού, η 104χρονη, όχι απλά πήρε άδεια κυνηγιού, αλλά στην πρώτη της εξόρμηση σκότωσε ένα ελάφι, αφού, παρά τα χρονάκια της, από όραση... σκίζει!

Έχει πολύ ενδιαφέρον, μάλιστα, ο τρόπος, με τον οποίο έγινε το όλο σκηνικό.

Όπως αποκάλυψε ο γιος της, πήρε τη μαμά του μαζί και την έβαλε να καθίσει σε μία αναπαυτική και ζεστή καρέκλα στο δάσος. Κάποια στιγμή, γύρω στις 4 το απόγευμα, ένα ελάφι εμφανίστηκε στα 30 μέτρα απόσταση. Ο Μπιλ σκούντηξε τη μητέρα του και της έδειξε το ελάφι με το δάχτυλό του. Εκείνη, λοιπόν, απλά χαμογέλασε, δίχως να πει την παραμικρή λέξη, όπλισε και... αυτό ήταν. Διάνα!

