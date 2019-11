Tο πρώτο έμβρυο; Μυστήριο με απολίθωμα 609 εκατομμυρίων ετών (pic)

Το απολίθωμα βρέθηκε στην επαρχία Γκουϊζού στη νότια Κίνα και ακόμα δεν έχει υπάρξει ένα οριστικό συμπέρασμα για το τι είναι ακριβώς.

Οι επιστήμονες έχουν διχογνωμία για το εάν, το συγκεκριμένο απολίθωμα, αποτελεί το έμβρυο ζώου ή είναι απλά μία συστάδα βακτηρίων.

Ερευνητές από το πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ πιστεύουν ότι πρόκειται για έμβρυο και ανήκει σε ένα πολυκύτταρο οργανισμό που ονομάζεται Caveasphaera και υπήρξε στην επαρχία Γκουιζού πριν από 609 εκατομμύρια χρόνια.

Mysterious 609-million-year-old balls of cells may be the oldest animal embryos — or something else entirely. via @NYTScience https://t.co/0Ln5MPIE0s

— EGU (@EuroGeosciences) November 28, 2019