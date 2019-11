Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον ύποπτο στη γέφυρα του Λονδίνου, δύο νεκροί (vids)

Δύο πολίτες, τελικά, σκοτώθηκαν στην επίθεση που εξαπέλυσε ένας άνδρας, οπλισμένος με μαχαίρι, στη Γέφυρα του Λονδίνου, όπως μετέδωσε το βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο BBC, χωρίς να κατονομάσει τις πηγές του.

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν τον δράστη, ο οποίος φορούσε μια ψεύτικη ζώνη με εκρηκτικά.

Βίντεο και φωτογραφίες, που αναρτήθηκαν στο Twitter, δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ, δε, 14 δευτερολέπτων στο Twitter δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα βρετανικά ΜΜΕ πως η αστυνομία έφτασε γρήγορα στο σημείο λίγο μετά τους πυροβολισμούς.

Police shouting for everyone to move away. Real panic setting in at London Bridge. Rumours of a shooting? pic.twitter.com/vBZoKu73za

— Timothy Johnson (@timtj) November 29, 2019