Η στιγμή που αστυνομικοί πυροβολούν τον ύποπτο στη γέφυρα του Λονδίνου, αναφορές για τραυματίες (vids)

Η αστυνομία της Βρετανίας ανακοίνωσε ότι κλήθηκε για ένα επεισόδιο με μαχαίρι κοντά στη γέφυρα του Λονδίνου κατά το οποίο ορισμένοι άνθρωποι τραυματίστηκαν και ένας ύποπτος συνελήφθη.

«Ένας άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία. Πιστεύουμε ότι ορισμένος αριθμός ανθρώπων έχει τραυματιστεί.»

Οι αστυνομικοί πυροβόλησαν έναν άνδρα έπειτα από το επεισόδιο, δήλωσε νωρίτερα στο Reuters πηγή προσκείμενη στις δυνάμεις ασφαλείας.

Βίντεο και φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στο Twitter δείχνουν πολλά αστυνομικά αυτοκίνητα και λεωφορεία στη γέφυρα και ένα φορτηγό να καταλαμβάνει περισσότερες από μία λωρίδες.

Ένα βιντεοκλίπ 14 δευτερολέπτων στο Twitter δείχνει τρεις αστυνομικούς να οπισθοχωρούν από έναν άνδρα που βρίσκεται στο πεζοδρόμιο.

Δύο από τους αστυνομικούς έχουν προτεταμένα τα όπλα τους εναντίον του άνδρα, ο οποίος φαίνεται να κινείται λίγο.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στα βρετανικά ΜΜΕ πως η αστυνομία έφθασε γρήγορα στο σημείο λίγο μετά τους πυροβολισμούς.

Εκπρόσωπος της αστυνομίας είχε δηλώσει νωρίτερα πως φαίνεται πως κάποιος πυροβολήθηκε.

Το δίκτυο Sky News μετέδωσε πως ένας άνθρωπος πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε.

