Πυροβολισμοί στην γέφυρα του Λονδίνου (vid)

Όπως αναφέρει το BBC, ο συναγερμός σήμανε έπειτα από ειδοποίηση για πυροβολισμούς κατά ενός άνδρα στην London Bridge.

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, στο σημείο έχει σπεύσει ισχυρή αστυνομική δύναμη και ασθενοφόρα, ενώ έχει αποκλειστεί η περιοχή.

Η αστυνομία του Λονδίνου ανέφερε στο Twitter πως αντιμετωπίζει ένα «περιστατικό», χωρίς να δίνει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σύμφωνα με το SKY NEWS, οι Βρετανοί αστυνομικοί πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν άνδρα.

«Είμαστε στα αρχικά στάδια της αντιμετώπισης ενός επεισοδίου στη Γέφυρα του Λονδίνου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία.

Sources report seeing a man with a knife, before a man was shot by armed police.

London’s Metropolitan Police said they are dealing with an incident at London Bridge amid reports of shots being fired. https://t.co/Z2ZlmB4nJ3

