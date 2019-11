Γυναικολόγος είχε βάλει κρυφή κάμερα στην κλινική και «ανέβαζε» τις ασθενείς του σε σάιτ με πορνό

Ένας γυναικολόγος κατηγορείται πως είχε βάλει κρυφή κάμερα στην κλινική που εργαζόταν, μαγνητοσκοπούσε τις γυναίκες και στην συνέχεια ανέβαζε τα βίντεο και τις φωτογραφίες σε site με πορνό.

Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στην κλινική που εργαζόταν ο Vyacheslav Tripolko έπειτα από καταγγελία μιας γυναίκας.

Η ασθενής είδε τον εαυτό της στο σάιτ με το σεξουαλικό περιεχόμενο, μετά από την επίσκεψή της στο ιατρείο, όπου υποβλήθηκε σε γυναικολογικές εξετάσεις.

Στην συνέχεια η αστυνομία ανακάλυψε πως δεκάδες γυναίκες ασθενείς που είχαν επισκεφθεί τον συγκεκριμένο γιατρό είχαν αναρτηθεί στον συγκεκριμένο ιστότοπο.

Μάλιστα μια γυναίκα ανέφερε στις Αρχές πως όταν είχε επισκεφθεί το ιατρείο του εκείνος της είχε ζητήσει να την τραβήξει βίντεο, διαβεβαιώνοντάς την πως έχει άδεια από την αστυνομία αλλά εκείνη αρνήθηκε, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ο γιατρός δηλώνει αθώος και αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης επτά ετών, ενώ του έχει αφαιρεθεί η άδεια μέχρι να εκδικαστεί η υπόθεση.

Gynaecologist quizzed by police ‘after hidden camera footage of naked patients undergoing examinations appeared on porn site’ https://t.co/29peBnjX4s

— Daily Mail Online (@MailOnline) November 29, 2019