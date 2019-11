Ποντίκι-ελάφι που υπήρχε μόνο στη φαντασία των επιστημόνων εντοπίστηκε 30 χρόνια μετά (pics & vid)

Και πώς να μην το νομίζουν δηλαδή, αφού δεν είχε δώσει σημεία ζωής για σχεδόν 30 χρόνια!

Το βιετναμέζικο ποντίκι-ελάφι, με την ασημένια γούνα, εμφανίζεται να ψαχουλεύει το χώμα, προσέχοντας, βέβαια, τριγύρω του για πιθανούς θηρευτές. Θεωρείται, άλλωστε, ντροπαλό και μοναχικό ζώο και μάλιστα, περπατάει στις μύτες των ποδιών του, όπως μπορείτε να δείτε, προκειμένου να μην κάνει τον παραμικρό θόρυβο.

Σύμφωνα με ένα Δελτίο Τύπου, υπάρχουν 10 γνωστά είδη του αλλόκοτου θηλαστικού, κυρίως στην Ασία, αλλά δεν θεωρούνται ούτε ποντίκια ούτε ελάφια. Ταξινομούνται, συγκεκριμένα, ως τα μικρότερα οπληφόρα θηλαστικά στον κόσμο, ζυγίζοντας γύρω στα 4,5 κιλά. Όσο, περίπου, μια κανονική γάτα.

Οι επιστήμονες πίστευαν πως το ένα, τουλάχιστον, από αυτά τα 10 είδη, το βιετναμέζικο ποντίκι-ελάφι, είχε εξαφανιστεί, αφού δεν είχαν εντοπίσει κανένα από το 1990, θεωρώντας ότι το κυνήγι και η αποψίλωση το είχαν «σβήσει» από τον χάρτη...

Μέχρι σήμερα!

Mouse deer species ghosted us for 30 years. But one was just spotted alive and well in a Vietnamese #forest! Now, experts are getting their butts in gear to ensure the protection of the world’s smallest ungulate, or hoofed #animal @guardianeco @guardian https://t.co/I6jox3OvSq

— Science on Tap (@SciOnTapAAAS) November 20, 2019