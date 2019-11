Οδηγός έχει όπλο αντί για λεβιέ ταχυτήτων στο αυτοκίνητο (pic)

Ένας οδηγός είχε βάλει στην θέση του λεβιέ ταχυτήτων ένα πυροβόλο όπλο.

Ο άνδρας συνελήφθη από την αστυνομία, για παράνομη οπλοφορία.

Οι αρχές είχαν δημιουργήσει ένα οδόφραγμα στο Randfontein, όταν βρήκαν το παράνομο πιστόλι.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Carmen Hendricks δήλωσε ότι ο οδηγός ήταν μεταξύ 97 ατόμων που συνελήφθησαν σε μια μέρα.

Μάλιστα πρόσθεσε: «Η βία είναι η κύρια αιτία θανάτου στη Νότια Αφρική και τα πυροβόλα όπλα είναι η κυριότερη αιτία. Είναι καθήκον μας να προστατεύουμε την κοινότητά μας και να διατηρούμε ασφαλείς τους πολίτες»

Ο ιδιοκτήτης του όπλου εμφανίστηκε στο δικαστήριο, αλλά αφέθηκε ελεύθερος.

Η Νότια Αφρική είναι μία από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο με πάνω από 21.000 δολοφονίες ετησίως και 40.000 βιασμούς.

— Gavin Hardy (@BrexitMania) November 27, 2019