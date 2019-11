Ελεύθερος σκοπευτής πέτυχε τη μακρύτερη νυχτερινή βολή χωρίς φωτισμό από απόσταση 2 χιλιομέτρων (pics & vid)

Πρόκειται για το SVLK-14 της εταιρείας Lobaev Arms, το οποίο δοκιμάστηκε υπό ακραίες συνθήκες: Στο απόλυτο σκοτάδι και ενώ η ορατότητα ήταν περιορισμένη λόγω του κακού καιρού, ενώ δεν υπήρχε φεγγάρι και τα αστέρια ήταν κρυμμένα. Εν ολίγοις... πίσσα!

Και ακριβώς αυτό ήθελαν οι άνθρωποι της Lobaev Arms, καθώς το νέο πυροβόλο όπλο, εξαιρετικά υψηλής ταχύτητας, είναι εφοδιασμένο με μία ειδική διόπτρα νυχτερινής όρασης, που επιτρέπει στον σκοπευτή να βλέπει στο σκοτάδι, αλλά χωρίς να φωτίζει τον στόχο.

Η δοκιμή, λοιπόν, ήταν απόλυτα επιτυχημένη.

«Θέλαμε να πετύχουμε ρεκόρ, με τη μακρύτερη νυχτερινή βολή, χωρίς φωτισμό... με λέιζερ ή άλλες πηγές φωτός», δήλωσε ο σχεδιαστής του όπλου, Vladimir Lobaev.

Ο σκοπευτής Sergey Shmakov έφερε εις πέρας την αποστολή, πετυχαίνοντας όλους τους στόχους του από απόσταση 1.920 μέτρων.

Η εταιρεία, όμως, δεν σταματάει εδώ.

'Record' shot dead! WATCH Russian sniper hit ALL targets in COMPLETE DARK at 2km distance https://t.co/ZDxhkoleaY

— Russian Insight (@RussianInsight) November 27, 2019