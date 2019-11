Μυστηριώδεις κυματισμοί στα σύννεφα πάνω από την Ανταρκτική προκαλούν θεωρίες συνωμοσίας

Πολλές είναι οι θεωρίες συνωμοσίας λόγω κάποιων «κυματισμών» που δημιουργήθηκαν στα σύννεφα πάνω από την Ανταρκτική.

Κάποιες από αυτές κάνουν λόγο για υπερηχητικό UFO ή ένα μυστικό τεστ όπλων της NASA.

Όμως, το «ΜΕΤ Office» του Ηνωμένου Βασιλείου λέει ότι οι εικόνες που τραβήχτηκαν στις 3 Νοεμβρίου δείχνουν πραγματικά τον τρόπο με τον οποίο τα νησιά μπορούν να δημιουργήσουν «κυματισμούς» καθώς διαταράσσουν τη ροή του αέρα που διέρχεται ανάμεσα από αυτά.

«Είναι ο απόηχος ενός νησιού που ονομάζεται Bouvetοya στον Νότιο Ατλαντικό», είπε ένας εκπρόσωπος στην Daily Mail. «Μπορείτε να δείτε τις δορυφορικές εικόνες του καιρού εκείνης της ημέρας».

Σύμφωνα με τη NASA, πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο που δεν είναι ασυνήθιστο και αναφέρει πως είναι παρόμοιο με τους κυματισμούς ενός πλοίου που ταξιδεύει στην θάλασσα.

Ένα παρόμοιο φαινόμενο καταγράφηκε από έναν δορυφόρο της NASA το 2009.

