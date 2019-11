Νεογέννητο μωρό πωλείται 450 ευρώ μέσω αγγελίας και... δώρο η 4χρονη αδερφή του!

Η Αρχές ερευνούν μια ανησυχητική καταχώρηση που υποτίθεται ότι προσφέρει ένα νεογέννητο μωρό προς πώληση. Μάλιστα αναφέρεται πως δίνεται δωρεάν και η 4χρονη αδερφή του!

Η αγγελία έχει καταχωρηθεί στο Craigslist και το παιδί πωλείται στη Φλόριντα με αντάλλαγμα 500 δολάρια και συγκεκριμένα αναφέρει:« Πώληση νεογέννητου μωρού για 500 δολάρια. Το μωρό είναι ηλικίας δυο εβδομάδων. Κοιμάται και δεν ξυπνάει τη νύχτα, ενώ δίνονται μαζί και τα ρούχα. Μπορεί να πάρετε δωρεάν και την 4χρονη αδερφή του».

Η Miami Herald, η οποία ανέφερε το περιστατικό, δήλωσε ότι οι Αρχές έχουν ανακρίνει μια γυναίκα που είναι ύποπτη αλλά δήλωσε πως είναι αθώα.

Όπως αναφέρει η Daily Mail, δεν είναι η πρώτη φορά που κάποιος επιχείρησε να πουλήσει ένα παιδί στο Craigslist.

Η Deanna Greer και ο John Cain, από το Tennessee, συνελήφθησαν το 2017 επειδή είχαν βάλει αγγελία πως πουλούσαν το παιδί τους για 3.000 δολάρια.

