Νέα συγκλονιστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού στην Αλβανία: Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών (vids)

Κτίρια κατέρρευσαν σαν τραπουλόχαρτα από την ισχυρή δόνηση, παγιδεύοντας τα θύματα στα συντρίμμια.

Υπό τα αγωνιώδη βλέμματα των κατοίκων, οι διασώστες ψάχνουν εξονυχιστικά στα ερείπια, απ' όπου κατά διαστήματα ακούγονται ακόμη οι κραυγές των εγκλωβισμένων. Μόλις καταφέρνουν να βγάλουν κάποιον έξω, ο θρήνος μετατρέπεται σε χαρά.

Σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό του υπουργείου Άμυνας, οι νεκροί είναι 18. Τα περισσότερα από τα θύματα ήταν στο Δυρράχιο και την κωμόπολη Θουμάνι, στα βόρεια των Τιράνων. Στη γειτονική πόλη Κούρμπιν, ένας 50χρονος σκοτώθηκε όταν πήδηξε πανικόβλητος από το μπαλκόνι του σπιτιού του. Ένας άλλος άνδρας έχασε τη ζωή του σε τροχαίο δυστύχημα, καθώς ο δρόμος υποχώρησε λόγω του σεισμού.

Στο Θουμάνι, οι διασώστες ψάχνουν σε ό,τι απέμεινε από ένα πενταόροφο κτίριο. Οι ένοικοι που διασώθηκαν φωνάζουν τα ονόματα των δικών τους ανθρώπων, ελπίζοντας ότι θα πάρουν απάντηση.

Ο Ντουλεϊμάν Κολαβέρι, 50 ετών, ανησυχεί για την 70χρονη μητέρα του και την 6χρονη ανιψιά του που έμεναν στον πέμπτο όροφο. «Δεν ξέρω αν είναι νεκρές ή ζωντανές... Φοβάμαι. Ακούγονται φωνές (από τα χαλάσματα), μόνο ο Θεός ξέρει», είπε με τρεμάμενη φωνή.

Το ίδιο σκηνικό επαναλαμβάνεται και στο Δυρράχιο, όπου αστυνομικοί και στρατιώτες προσπαθούν να απεγκλωβίσουν εννέα ανθρώπους, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, από ένα πενταόροφο κτίριο που καταστράφηκε ολοσχερώς. "Είναι τρομερό, είναι φρικτό. Ελπίζουμε να βγουν ζωντανοί", λέει κλαίγοντας ένας 25χρονος, ο Αστρίτ Κάνι.

Μέχρι στιγμής έχουν ανασυρθεί ζωντανοί 42 άνθρωποι, με το πλήθος να χειροκροτά και να φωνάζει «μπράβο» στους διασώστες κάθε φορά που καταφέρνουν να προσεγγίσουν και να βγάλουν με ασφάλεια τους εγκλωβισμένους.

Snapchat video of the earthquake in Albania supposedly caught in Bivoljak, Kosovo. It appears to be pretty strong there as well! #termet #earthquake pic.twitter.com/NZ1VDdfQHN

— Mikey (@MambaMike13) November 26, 2019