Για πάντα στη φυλακή οι δύο ιερείς που βίαζαν κωφά παιδιά (pics)

Το δικαστήριο έκρινε ενόχους τους δύο ιερείς και τους καταδίκασε, τον μεν Αργεντίνο Οράσιο Κορμπάτσο σε κάθειρξη 45 ετών και τον Ιταλό Νικόλα Κοράντι σε κάθειρξη 42 ετών. Ο Κοράντι είναι μόνιμα εγκατεστημένος στην Αργεντινή από το 1970.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, που ξεκίνησε τον Αύγουστο και έγινε κεκλεισμένων των θυρών στην πόλη Μεντόσα, εξετάστηκαν 43 υποθέσεις και κατέθεσαν 13 από τα θύματα. Ορισμένα ήταν ηλικίας ακόμη και 4 ετών όταν βιάστηκαν.

Ο 59χρονος Κορμπάτσο και ο 83χρονος Κοράντι ήταν ήδη προφυλακισμένοι.

Το δικαστήριο της Μεντόσα επέβαλε επίσης ποινή κάθειρξης 18 ετών για βιασμό στον κηπουρό του ιδρύματος Αρμάντο Γκόμες. Πέρσι, ένας άλλος ιερέας, ο 50χρονος Χόρχε Μπορντόν, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 10 ετών αφού ομολόγησε πέντε βιασμούς.

Two Catholic priests found guilty of sex abuse in Argentina | Argentina News https://t.co/FOFD1Iaiue pic.twitter.com/z0rei27mDy — State of Press (@stateofpress) November 25, 2019

Two priests in Argentina sentenced to more than 40 years in sex abuse case https://t.co/XH1DjhW4Nr — Wulf Werle (@primepick) November 25, 2019

Two priests from the Provolo Institute in Lujan de Cuyo, Argentina, were sentenced to 45 and 42 years in prison for child sexual abuse https://t.co/VNFyPuduc1 pic.twitter.com/0TYTo6vVRF — News1 English (@News1English) November 25, 2019

Άλλοι 15 κατηγορούμενοι πρόκειται να δικαστούν τους επόμενους μήνες σε δύο διαφορετικές δίκες.

Το ίδρυμα Provolo, στους πρόποδες των Άνδεων, σε απόσταση 1.000 χιλιομέτρων δυτικά του Μπουένος Άιρες, έκλεισε το 2016, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο. Το ίδρυμα παρείχε δωρεάν εκπαίδευση σε κωφούς, φτωχούς μαθητές οι οποίοι διέμεναν εκεί κατά τη διάρκεια της εβδομάδας και επέστρεφαν στο σπίτι τους το Σαββατοκύριακο.

Two Catholic priests found guilty of sex abuse in Argentina https://t.co/VxnElF6C0F pic.twitter.com/k9zzn7GJ9k — Global Issues Web (@globalissuesweb) November 25, 2019