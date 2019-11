Ο πρόεδρος Τραμπ παρασημοφόρησε τον σκύλο Κόναν που καταδίωξε τον Άμπου Μπακρ αλ Μπαγκντάντι (pics)

«Ο Κόναν έκανε φανταστική δουλειά», υπογράμμισε ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος, παρουσία της συζύγου του Μελάνια και του αντιπροέδρου Μάικ Πενς.

«Αυτός ο σκύλος είναι απίστευτος, τόσο εξαιρετικός, τόσο έξυπνος», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι το μαλινουά παρασημοφορήθηκε «με ένα μετάλλιο και μια πλακέτα».

The military dog that chased down ISIS leader al-Baghdadi just took a victory stroll around the White House https://t.co/Wv31FIS0kG #Wwwbusinessinsidercom #Donaldtrump pic.twitter.com/0E3ufAqK6d

Αμέσως μόλις ανακοινώθηκε ο θάνατος του πιο καταζητούμενου τζιχαντιστή του πλανήτη, στις 27 Οκτωβρίου, ο Τραμπ επαίνεσε το έργο αυτού του «φανταστικού» σκύλου. Ο Κόναν είχε ακολουθήσει τον Αλ Μπαγκντάντι μέσα στη σήραγγα όπου έβαλε τέλος στη ζωή του πυροδοτώντας τα εκρηκτικά με τα οποία ήταν ζωσμένος.

«Ο Κόναν είχε τραυματιστεί βαριά», εξήγησε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Πίστευαν ότι δεν θα τα κατάφερνε, όμως ανέρρωσε πολύ γρήγορα», πρόσθεσε.

.@realDonaldTrump and @VP introduce the nation to Belgian Malinois “Conan” - the dog that was instrumental in the takedown of Baghdadi pic.twitter.com/LXgK1YD8y7

— John Roberts (@johnrobertsFox) November 25, 2019