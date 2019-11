Αφαίρεσαν νεφρό για ρεκόρ Γκίνες βάρους 7,3 κιλών! (pics)

Ινδοί χειρουργοί αφαίρεσαν ένα νεφρό βάρους… 7,4 κιλών από έναν άνδρα που πάσχει από σπάνια γενετική νόσο.

Το νεφρό, που είχε μέγεθος μπάλας του μπόουλινγκ, είναι από τα μεγαλύτερα που έχουν αφαιρεθεί ποτέ σε χειρουργική επέμβαση.

«Επρόκειτο για έναν τεράστιο όγκο, που καταλάμβανε τη μισή κοιλιακή χώρα. Ξέραμε ότι το νεφρό ήταν μεγάλο, όμως δεν πιστεύαμε πως θα ήταν τόσο βαρύ» εξήγησε ο Σατσίν Κατουρία, μέλος της ιατρικής ομάδας που μετείχε στην επέμβαση.

Ο 56χρονος ασθενής πάσχει από αυτοσωματική πολυκυστική νεφροπάθεια επικρατούς μορφής. Η επέμβαση έγινε τον περασμένο μήνα στο νοσοκομείο Σιρ Γκάνγκα Ραρ στο Νέο Δελχί και κράτησε δύο ώρες.

