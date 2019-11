Το τεράστιο αεροπλάνο-φάλαινα της NASA μετέφερε το Orion από τη Φλόριντα στο Οχάιο (pics & vids)

Τι κάνεις όταν πρέπει να μεταφέρεις μερικούς τόνους... διαστημόπλοιου σε μια απόσταση 1609 χιλιομέτρων;

Εύκολο.

Καλείς το ''Super Guppy'' -και όχι Γκούφυ- της NASA!

Το τεράστιο αεροπλάνο της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας, η λεγόμενη «φάλαινα», είναι από τα σπανιότερα και πιο εντυπωσιακά στον κόσμο, αλλά δεν είναι καινούριο.

Από τη δεκαετία του 1960 υπάρχουν τα συγκεκριμένα αεροσκάφη, αλλά μόνο της NASA εξακολουθεί να πετάει και οι λόγοι είναι προφανείς: Κανένα άλλο αεροπλάνο δεν μπορεί να μεταφέρει διαστημόπλοια!

Not your ordinary big fish story: NASA’s Super Guppy delivers Orion spacecraft to Ohio for testing at Plum Brook Station in advance of Artemis I mission. pic.twitter.com/dPCGBfo5GI — Orion Spacecraft (@NASA_Orion) November 25, 2019

Το ''Super Guppy'', λοιπόν, έπειτα από κάποιες -απαραίτητες- τροποποιήσεις, έβαλε ξανά μπροστά τις μηχανές του, προκειμένου να μεταφέρει το 11 τόνων Orion του προγράμματος ''Artemis'' από το Διαστημικό Κέντρο του Χιούστον στο Οχάιο.

Εκεί, θα γίνουν οι πιο σημαντικές δοκιμές, πριν την εκτόξευσή του, αρχικά με προορισμό τη Σελήνη, το 2024, και στη συνέχεια στον Άρη, «μεταφέροντας τον άνθρωπο πιο μακριά από ποτέ», όπως λένε οι επιστήμονες.

Παρά το τσουχτερό κρύο, συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος στο αεροδρόμιο Mansfield Lahm, για να δει το εκπληκτικό αεροπλάνο, που διαθέτει χώρο φορτίου 7,5 μέτρα σεδιάμετρο και μήκος 33.

Extremely cool and kinda cold experience seeing @NASA_Orion land in Mansfield on the Super Guppy pic.twitter.com/LrRgkgYcGQ — Put on Your Jackets (@Whittness) November 24, 2019

«Το Orion είναι ό,τι πιο βαρύ έχει μεταφέρει το ''Super Guppy''», δήλωσε ο John Bakalyar, υπεύθυνος της υπηρεσίας, κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για τη μεταφορά.

Το διαστημικό σκάφος θα υποβληθεί σε αυστηρούς περιβαλλοντικούς ελέγχους στον σταθμό Plum Brook, πριν πιστοποιηθεί για πτήση. Στη συνέχεια το σκάφος θα επιστρέψει στη Φλόριντα για να εξοπλιστεί με τα τελικά του πάνελ και τις ηλιακές συστοιχίες.

Touchdown! NASA’s Super Guppy aircraft has safely landed at Mansfield Lahm Airport. Welcome to Ohio, @NASA_Orion! pic.twitter.com/PQMF5QHr9W — NASA Glenn Research (@NASAglenn) November 24, 2019

#ICYMI The @NASA_Orion capsule which will fly on the first #Artemis mission was loaded onto the Super Guppy aircraft ahead of transport to Plum Brook Station in Ohio, where the capsule will undergo environmental testing: https://t.co/NuDgUsFA7m pic.twitter.com/4AepSrdw9e — NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) November 22, 2019