Ο Ίλον Μασκ ανακοίνωσε ότι έχουν γίνει σχεδόν 150.000 παραγγελίες για το Cybertruck της Tesla

Κατά τη διάρκεια του σόου, την Πέμπτη, στο Λος Άντζελες, ένας συνεργάτης της εταιρείας πέταξε ένα μεταλλικό αντικείμενο στο θωρακισμένο παράθυρο του Cybertruck, του οποίου, όμως, το τζάμι έσπασε, αιφνιδιάζοντας τον Ίλον Μασκ. Μια δεύτερη απόπειρα είχε ως αποτέλεσμα να σπάσει ένα άλλο τζάμι.

Την Παρασκευή, οι μετοχές της Tesla κατέγραψαν πτώση 6,1% μετά το φιάσκο.

Όμως, χθες Σάββατο, ο Ίλον Μασκ έγραψε στο Twitter: «Ήδη, 146.000 παραγγελίες για το Cybertruck, το 42% για διπλό κινητήρα, το 41% για τριπλό και το 17% για απλό κινητήρα». Όλο αυτό, χωρίς «καμία διαφημιστική καμπάνια ούτε προπληρωμές» συμπλήρωσε ο δισεκατομμυριούχος, που είναι επίσης διευθύνων σύμβουλος της SpaceX.

146k Cybertruck orders so far, with 42% choosing dual, 41% tri & 17% single motor

— Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2019